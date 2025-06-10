 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще ₽1,4 млрд

На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд руб.
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из резервного фонда правительства России выделено еще более 1,4 млрд руб., сообщила пресс-служба кабмина.

Средства направят Росморречфлоту на отслеживание загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения.

Помимо этого, за счет выделенных средств планируется обследовать остатки затонувших судов, чтобы выявить участки возможной утечки сохранившихся нефтепродуктов. Выявленные места протечки будут герметизироваться.

Росприроднадзор не увидел желания владельцев танкеров платить штрафы
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Как отметили в правительстве, ранее на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров из резервного фонда кабмина было выделено более 8,5 млрд руб.

Ранее специалисты приступили к срезке элементов кормовой части одного из затонувших судов — танкера «Волгонефть-212». Также в прибрежной зоне Анапы и Темрюка все еще проходят водолазные работы по поиску и подъему мазута — всего собрано 917 тонн замазученного грунта.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная его часть вылилась в море.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
разлив нефтепродуктов крушение судна танкеры мазут правительство России
Материалы по теме
Ростовчане вернули на Кубань весь песок с мазутом после аварии танкеров
Общество
Власти подали к владельцам «мазутных танкеров» иски на ₽84,9 млрд
Общество
Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших под Анапой танкеров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Правительство отменило повышенные пошлины на питание для недоношенных Экономика, 11:27
Роскачество обнаружило в мясных полуфабрикатах патогены и антибиотики Общество, 11:24
В России появился новый миллиардер Бизнес, 11:21
Овечкин и Панарин сыграют в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ Спорт, 11:15
Под выпуск мефедрона житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней Общество, 11:15
В Якутии нашли подавший сигнал бедствия Ан-2 Общество, 11:13
Создавая ценность вместе: как IT-бизнес России формирует клиентский опыт Тренды, 11:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бум безналичных: почему бесконтактные платежи стали популярны Отрасли, 11:09
Захарова ответила на критику Баку слов Мединского о спорном Карабахе Политика, 11:08
Грету Тунберг депортировали из Израиля Политика, 11:06
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Курс биткоина приблизился к рекорду. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:04
Юра Борисов снимется в еще одном зарубежном фильме. Кого он сыграет Life, 10:58
Ракетку Надаля продали на аукционе за рекордную сумму Спорт, 10:54