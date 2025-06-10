На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще ₽1,4 млрд
На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе из резервного фонда правительства России выделено еще более 1,4 млрд руб., сообщила пресс-служба кабмина.
Средства направят Росморречфлоту на отслеживание загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения.
Помимо этого, за счет выделенных средств планируется обследовать остатки затонувших судов, чтобы выявить участки возможной утечки сохранившихся нефтепродуктов. Выявленные места протечки будут герметизироваться.
Как отметили в правительстве, ранее на ликвидацию разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров из резервного фонда кабмина было выделено более 8,5 млрд руб.
Ранее специалисты приступили к срезке элементов кормовой части одного из затонувших судов — танкера «Волгонефть-212». Также в прибрежной зоне Анапы и Темрюка все еще проходят водолазные работы по поиску и подъему мазута — всего собрано 917 тонн замазученного грунта.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, значительная его часть вылилась в море.
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