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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Росприроднадзор не увидел желания владельцев танкеров платить штрафы

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

У владельцев затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров нет желания погашать ущерб за вред экологии, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Ее слова передает ТАСС.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она.

Ранее Росприроднадзор подал иски более чем на 84,9 млрд руб. к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Владельцы не компенсировали экологический ущерб. На владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг» пришлось 49,46 млрд руб., на собственника танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» — 35,5 млрд руб.

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Демонтаж танкера &laquo;Волгонефть-239&raquo;, 13 февраля 2025&nbsp;г.

Радионова уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре. Так, на 24 июня назначено заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (владельцы танкера «Волгонефть-212»), а 25 июня состоится заседание суда по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»).

Танкеры потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов из перевозимых 9,2 тыс. т мазута. Разлив привел к крупному экологическому бедствию, в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

Росприроднадзор потребовал от компаний возместить ущерб, причиненный экологии после крушения судов в Керченском проливе, в начале апреля. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда.

Из-за загрязнения воды и песка Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для купания.

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Евгений Вахляев
Керченский пролив танкер танкеры Росприроднадзор мазут
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