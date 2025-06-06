Росприроднадзор не увидел желания владельцев танкеров платить штрафы

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У владельцев затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров нет желания погашать ущерб за вред экологии, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Ее слова передает ТАСС.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она.

Ранее Росприроднадзор подал иски более чем на 84,9 млрд руб. к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Владельцы не компенсировали экологический ущерб. На владельца танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг» пришлось 49,46 млрд руб., на собственника танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» — 35,5 млрд руб.

Радионова уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре. Так, на 24 июня назначено заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (владельцы танкера «Волгонефть-212»), а 25 июня состоится заседание суда по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»).

Танкеры потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов из перевозимых 9,2 тыс. т мазута. Разлив привел к крупному экологическому бедствию, в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

Росприроднадзор потребовал от компаний возместить ущерб, причиненный экологии после крушения судов в Керченском проливе, в начале апреля. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда.

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