Над Ленобластью сбили еще один дрон

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Около 7:00 мск средства ПВО перехватили над Ленинградской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Гатчинском районе.

«Упал без ущерба. На месте работают специальные службы», — написал глава региона.

До этого в ночь на 10 июня над Ленобластью сбили два дрона — над Тосненским и Ломоносовским районами.

Всего за ночь над 12 российскими регионами было сбито 102 беспилотника, в том числе 46 над Брянской областью и 20 над Белгородской. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем восьмилетнем ребенке; другие губернаторы не сообщали о раненых.