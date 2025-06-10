Над Ленобластью сбили еще один дрон
Около 7:00 мск средства ПВО перехватили над Ленинградской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Гатчинском районе.
«Упал без ущерба. На месте работают специальные службы», — написал глава региона.
До этого в ночь на 10 июня над Ленобластью сбили два дрона — над Тосненским и Ломоносовским районами.
Всего за ночь над 12 российскими регионами было сбито 102 беспилотника, в том числе 46 над Брянской областью и 20 над Белгородской. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем восьмилетнем ребенке; другие губернаторы не сообщали о раненых.
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