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В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней

В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней
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В Ростовской области нашли серого кенгуру по кличке Сидней, который ранее сбежал из парка птиц «Малинки» под Шахтами. Об этом сообщает портал DonNews со ссылкой на пресс-службу парка.

Как сообщили в парке, животное нашлось недалеко от хутора Аюта в Октябрьском районе Ростовской области.

По информации RostovGazeta, ранее прыгающего по полям Сиднея видели рыбаки, но в связи с тем, что животное не подпускало к себе людей, его отловить не удалось.

Пропажу полуторагодовалого кенгуру связали с тем, что он мог испытывать стресс и страх во время нахождения на незнакомой территории зоопарка. В связи с этим его поисками занимались квалифицированные зоологи и ветеринары. В поисках также принимали участие 90 сотрудников парка «Малинки» и местные волонтеры.

После того как Сиднея обследуют специалисты, он вернется обратно в зоопарк.

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Ранее 9 июня о пропаже кенгуру сообщила представитель парка «Малинки». Сразу после пропажи в «Малинках» организовали поисковую операцию с привлечением специалистов и волонтеров.

В связи с тем что поведение пропавшего кенгуру могло быть непредсказуемым, специалиcты зоопарка рекомендовали поисковому отряду быть осторожными и не приближаться к животному на близкое расстояние.

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Плугина Ирина
Ростовская область Шахты кенгуру зоопарк
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