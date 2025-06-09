В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней
В Ростовской области нашли серого кенгуру по кличке Сидней, который ранее сбежал из парка птиц «Малинки» под Шахтами. Об этом сообщает портал DonNews со ссылкой на пресс-службу парка.
Как сообщили в парке, животное нашлось недалеко от хутора Аюта в Октябрьском районе Ростовской области.
По информации RostovGazeta, ранее прыгающего по полям Сиднея видели рыбаки, но в связи с тем, что животное не подпускало к себе людей, его отловить не удалось.
Пропажу полуторагодовалого кенгуру связали с тем, что он мог испытывать стресс и страх во время нахождения на незнакомой территории зоопарка. В связи с этим его поисками занимались квалифицированные зоологи и ветеринары. В поисках также принимали участие 90 сотрудников парка «Малинки» и местные волонтеры.
После того как Сиднея обследуют специалисты, он вернется обратно в зоопарк.
Ранее 9 июня о пропаже кенгуру сообщила представитель парка «Малинки». Сразу после пропажи в «Малинках» организовали поисковую операцию с привлечением специалистов и волонтеров.
В связи с тем что поведение пропавшего кенгуру могло быть непредсказуемым, специалиcты зоопарка рекомендовали поисковому отряду быть осторожными и не приближаться к животному на близкое расстояние.
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