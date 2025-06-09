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Общество ,  
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Из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру по кличке Сидней

Фото: Jaap Arriens / dpa / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / dpa / Global Look Press

Серый кенгуру сбежал из зоопарка «Малинки», расположенного недалеко от города Шахты в Ростовской области, его ищут волонтеры, сообщила представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова, передает «РИА Новости».

Она рассказала, что животного зовут Сидней, ночью он перепрыгнул через забор. Тогда на поиски отправились 90 человек «с фонарями и факелами», но зверя найти не удалось.

В США полицейские устроили погоню за кенгуру-рецидивистом
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Кенгуру Ирвин

В зоопарке организовали поисково-спасательную операцию, привлекли врачей и зоологов.

Специалисты парка не рекомендуют приближаться к кенгуру, так как никто не может быть уверен, какую стратегию поведения выберет животное, рассказала главный ветеринарный врач парка Александра Лашко.

В мае полицейские в США отправились на поиски большого рыжего кенгуру по кличке Ирвин. Животное второй раз за год устроило побег, вторглось на территорию чужой собственности и теперь считается рецидивистом.

Этот кенгуру — домашний питомец, в Колорадо разрешено домашнее содержание больших рыжих кенгуру.

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Теги
кенгуру Малинки побег Ростовская область
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