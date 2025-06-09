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Аресты генералов ,  
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Имущество бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали

Сюжет
Аресты генералов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Следствие арестовало собственность экс-заместителя начальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны Олега Васенина, сообщила пресс-служба военных следственных органов СК России.

По версии следствия, в 2022 году при исполнении государственного оборонного заказа УИСП был заключен многомиллионный контракт с ООО «Транслом» о приемке вторичного сырья. Исполнение контракта контролировал Васенин. С 2022 по 2023 года он подделал документы о стоимости вторичного сырья, украв таким образом из бюджета деньги на сумму более 240 млн руб.

Против Васенина возбудили уголовное дело о хищении государственного имущества в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд заключил подозреваемого под стражу, его имущество на сумму более 31 млн рублей арестовали.

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Тимур Иванов (справа)

В конце января начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Следствие считает, что с 2017 по 2023 год Болгарев получил более 14 млн руб. от гендиректора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко «за формальную приемку продукции военного назначения» и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

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Полина Дуганова
Минобороны Россия коррупция арест уголовное дело воровство
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