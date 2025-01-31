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Аресты генералов ,  
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Начальника представительства Минобороны арестовали по делу о взятке

Сюжет
Аресты генералов
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК.

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