Арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова продлили еще на месяц
Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который проходит фигурантом в деле о взяточничестве, оставили под стражей еще на месяц — до 23 апреля, сообщает ТАСС из зала суда.
«Продлить обвиняемому срок стражи на месяц, а всего до 12 месяцев, до 23 апреля», — огласил судья. Арест продлили также еще двум фигурантам — бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину.
Заседание впервые почти за год прошло в открытом режиме. Следователь позднее уточнил, что в уголовном деле заявлено ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве, поэтому процесс необходимо провести в закрытом от журналистов режиме. Суд, выслушав также позицию адвокатов и прокурора, согласился с позицией следствия.
Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Следствие считает, что он помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. Экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб.
В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение. Было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов