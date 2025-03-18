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Дело Тимура Иванова ,  
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Арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова продлили еще на месяц

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов (справа)
Тимур Иванов (справа) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который проходит фигурантом в деле о взяточничестве, оставили под стражей еще на месяц — до 23 апреля, сообщает ТАСС из зала суда.

«Продлить обвиняемому срок стражи на месяц, а всего до 12 месяцев, до 23 апреля», — огласил судья. Арест продлили также еще двум фигурантам — бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину.

Заседание впервые почти за год прошло в открытом режиме. Следователь позднее уточнил, что в уголовном деле заявлено ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве, поэтому процесс необходимо провести в закрытом от журналистов режиме. Суд, выслушав также позицию адвокатов и прокурора, согласился с позицией следствия.

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Тимур Иванов

Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что он помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. Экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб.

В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение. Было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

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Тимур Иванов арест суд Минобороны взяточничество
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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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