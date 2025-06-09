Пожарные потушили попавший под обстрел досуговый центр в Рыльске
Спасатели ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре им. Гранина в Рыльском районе, об этом сообщило правительство Курской области в своем телеграм-канале. Возгорание возникло в результате обстрела Вооруженных сил Украины.
По словам главы региона Александра Хинштейна, открытое горение было оперативно локализовано и ликвидировано, сейчас идет пролив конструкций. На месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России, АНО «Патриот» и добровольцы «Барс-Курск».
Он поблагодарил за работу ликвидировавшие пожар расчеты.
9 июня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Пригородняя Слободка в Рыльском районе. В результате атаки на культурный центр погиб 64-летний мужчина, еще пять человек госпитализированы с различными травмами.
Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и с начала конфликта регулярно подвергается атакам. Накануне район оказался обесточен из-за удара по подстанции «Рыльск».
5 июня в результате ракетного удара по Рыльску погибла 32-летняя мать троих детей, шесть человек пострадали.
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