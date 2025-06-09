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Военная операция на Украине ,  
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Пожарные потушили попавший под обстрел досуговый центр в Рыльске

Пожарные потушили попавший под обстрел ВСУ центр им. Гранина в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Правительство Курской области / Telegram
Фото: Правительство Курской области / Telegram

Спасатели ликвидировали пожар в культурно-досуговом центре им. Гранина в Рыльском районе, об этом сообщило правительство Курской области в своем телеграм-канале. Возгорание возникло в результате обстрела Вооруженных сил Украины. 

По словам главы региона Александра Хинштейна, открытое горение было оперативно локализовано и ликвидировано, сейчас идет пролив конструкций. На месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России, АНО «Патриот» и добровольцы «Барс-Курск».

Он поблагодарил за работу ликвидировавшие пожар расчеты.

Хинштейн сообщил о ракетном ударе по центру Гранина под Рыльском
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

9 июня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Пригородняя Слободка в Рыльском районе. В результате атаки на культурный центр погиб 64-летний мужчина, еще пять человек госпитализированы с различными травмами.

Пожарные потушили попавший под обстрел досуговый центр в Рыльске
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Рыльский район граничит с Сумской областью Украины и с начала конфликта регулярно подвергается атакам. Накануне район оказался обесточен из-за удара по подстанции «Рыльск».

5 июня в результате ракетного удара по Рыльску погибла 32-летняя мать троих детей, шесть человек пострадали.

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Александра Озерова
Рыльск Курская область пожар пожарные
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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