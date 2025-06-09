Песков назвал укрепление рубля видимым невооруженным глазом
Заметить, как укрепляется российский рубль, можно и без экспертов Bank of America, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это [укрепление рубля] невооруженным глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно», — отметил Песков.
Накануне Bank of America назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. В финансовом конгломерате подсчитали, что валюта выросла более чем на 40% по отношению к доллару. Эксперты объяснили это высокой ключевой ставкой и «затовариванием» некоторых сегментов рынка.
Курс российского рубля на 8 июня составил 79,17 руб. за доллар. Рубль начал активно расти к американской валюте с ноября 2024 года: в конце месяца за доллар по курсу ЦБ нужно было заплатить почти 109,6 руб.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов