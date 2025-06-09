Песков назвал укрепление рубля видимым невооруженным глазом

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Заметить, как укрепляется российский рубль, можно и без экспертов Bank of America, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это [укрепление рубля] невооруженным глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно», — отметил Песков.

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