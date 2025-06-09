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Песков назвал укрепление рубля видимым невооруженным глазом

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Заметить, как укрепляется российский рубль, можно и без экспертов Bank of America, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это [укрепление рубля] невооруженным глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно», — отметил Песков.

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Накануне Bank of America назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. В финансовом конгломерате подсчитали, что валюта выросла более чем на 40% по отношению к доллару. Эксперты объяснили это высокой ключевой ставкой и «затовариванием» некоторых сегментов рынка.

Курс российского рубля на 8 июня составил 79,17 руб. за доллар. Рубль начал активно расти к американской валюте с ноября 2024 года: в конце месяца за доллар по курсу ЦБ нужно было заплатить почти 109,6 руб.

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Россия российский рубль курс валют Bank of America Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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