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Bank of America назвал рубль «самой успешной» валютой 2025 года

Рубль вырос более чем на 40% по отношению к доллару в 2025 году и стал «самой успешной» валютой в мире, подсчитал Bank of America. Эксперты объяснили это высокой ключевой ставкой и «затовариванием» некоторых сегментов рынка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году российский рубль вырос более чем на 40% по отношению к доллару и стал «самой успешной» валютой в мире, передает CNBC со ссылкой на данные Bank of America.

Международный экономист и аналитик банковской компании Wells Fargo Брендан МакКенна перечислил в беседе с CNBC три причины роста рубля. «Центробанк решил сохранить ставку на относительно высоком уровне, контроль за движением капитала и другие валютные ограничения немного ужесточились, и [был достигнут] некоторый прогресс или попытка достичь прогресса в поиске мира между Россией и Украиной», — сказал он.

Экономист Renaissance Capital Андрей Мелащенко в свою очередь отметил снижение спроса на иностранную валюту со стороны российских импортеров, что «придало импульс рублю, поскольку банкам не нужно их продавать для покупки долларов или юаней».

Эксперт пояснил, что в первом квартале 2025 года наблюдался переизбыток товаров на рынках потребительской электроники, легковых и грузовых автомобилей, которые активно импортировались во второй половине прошлого года. Такие товары длительного пользования составляют значительную часть российского импорта, и, примерно в этот период, потребительская активность в этом сегменте снизилась, сказал Мелащенко.

Ввиду «затоваривания» импортеры сократили закупки иностранных товаров, и поэтому им не нужно было продавать рубли, чтобы платить за закупки долларом, продолжил эксперт. Экспортерам же требуется конвертировать долларовые платежи в рубли, тем самым увеличивая спрос на валюту, добавил он.

Курс российского Центробанка по состоянию на 8 июня составляет 79,17 руб. за доллар. Рубль начал активно расти к американской валюте с ноября: в конце месяца за доллар по курсу ЦБ требовалось заплатить почти 109,6 руб.

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