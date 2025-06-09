По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины действует воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений.
В Ровно на западе страны были слышны взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК Украина».
Ночью администрация в Киеве сообщила о работе системы противовоздушной обороны ПВО, а еще с 22:45 мск 8 июня в городе объявили воздушную тревогу.
Кроме того, воздушная тревога действовала в Харькове, в некоторых местах города были слышны взрывы, сообщал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов