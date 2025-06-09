По всей Украине объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины действует воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений.

В Ровно на западе страны были слышны взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК Украина».

Ночью администрация в Киеве сообщила о работе системы противовоздушной обороны ПВО, а еще с 22:45 мск 8 июня в городе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, воздушная тревога действовала в Харькове, в некоторых местах города были слышны взрывы, сообщал начальник военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.