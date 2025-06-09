В Киеве сработала система ПВО

В Киеве сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация города в телеграм-канале.

В 22:45 мск 8 июня в городе объявили воздушную тревогу.

«Просим жителей и гостей города оставаться в укрытии сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении администрации.

Воздушную тревогу также объявили в Харькове, сообщил в телеграм-канале начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, в некоторых частях города были слышны взрывы. Позднее Синегубов написал о пожаре на окраине Харькова.

Ранее издание «Страна» сообщило, что в ночь на 7 июня в Харькове произошло более 50 взрывов. Синегубов заявил, что за сутки взрывы раздались в городе и семи населенных пунктах Харьковской области. Погибли три человека, еще 22 пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал произошедшее «мощнейшей атакой» с начала военной операции на Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре