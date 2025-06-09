За ночь в России сбили 49 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 июня сбили в российских регионах 49 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В частности, по 13 перехватили над территориями Курской и Нижегородской областей. Девять дронов уничтожили в Воронежской и Орловской областях, по два — в Брянской области и Чувашии. Еще один сбили в Белгородской области.

Поздним вечером 8 июня за два часа в Воронежской области уничтожили 17 БПЛА, в Белгородской — семь. Минимум в десяти регионах России объявляли опасность атаки дронов. Предупреждение выпустили, в частности, для жителей Мордовии, Самарской, Тамбовской, Рязанской областей, Татарстана.

В Чувашии два беспилотника упали на территории компании «ВНИИР», которая производит системы релейной защиты и автоматизированного управления подстанций. На площадке приостановили производство для безопасности сотрудников.

В аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова ограничивали прием и отправку самолетов.