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Военная операция на Украине ,  
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В российских аэропортах сняли ограничения на полеты

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Военная операция на Украине

В аэропортах четырех городов России сняли ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работу аэропортов ограничили около 3:35 мск 8 июня. Спустя два часа прием и отправку возобновили воздушные гавани Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

В 6:18 мск ограничения сняли в казанском аэропорту.

Ограничения ввели на фоне объявленных в некоторых регионах предупреждений об опасности атаки БПЛА. В частности, сигнал запустили в Тамбовской области и Татарстане.

В десяти российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
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Всего опасность атаки дронов объявили в девяти регионах. 8 июня ограничения на фоне атака беспилотников вводили в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Калуги Грабцево.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине аэропорты Росавиация Нижний Новгород Саратов Тамбов
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