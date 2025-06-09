В российских аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах четырех городов России сняли ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Работу аэропортов ограничили около 3:35 мск 8 июня. Спустя два часа прием и отправку возобновили воздушные гавани Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
В 6:18 мск ограничения сняли в казанском аэропорту.
Ограничения ввели на фоне объявленных в некоторых регионах предупреждений об опасности атаки БПЛА. В частности, сигнал запустили в Тамбовской области и Татарстане.
Всего опасность атаки дронов объявили в девяти регионах. 8 июня ограничения на фоне атака беспилотников вводили в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Калуги Грабцево.
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