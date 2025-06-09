Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес, куда направил Нацгвардию

В калифорнийском городе идут протесты из-за миграционной политики Трампа, он отправил туда войска. Президент заявил, что спасет город от «вторжения мигрантов», их он обещает депортировать

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Власти США «освободят» Лос-Анджелес от мигрантов, заявил президент страны Дональд Трамп после того, как направил в город Нацгвардию для подавления протестов против его иммиграционной политики.

«Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные, агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю <...> предпринять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов», — написал он в Truth Social.

Протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня, они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. Жители стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускал и фейерверки. Известно об одном пострадавшем во время пятничных событий, указывает The Wall Strett Journal.

Министерство внутренней безопасности США сообщало о нападении на здание федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Прокуратура в Калифорнии заявила об аресте более чем десятка протестующих и предупредила о возможных новых задержаниях.

На этом фоне Трамп принял решение направить в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев. Они будут временно защищать агентов иммиграционной и таможенной служб, а также госслужащих и федеральную собственность.

Местные власти с этой мерой республиканца не согласились. Губернатор Гэвин Ньюсом (демократ) назвал шаг президента «намеренным подстрекательством». Тем не менее, 8 июня бойцы Нацгвардии стали прибывать в штат.