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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД заявил о контроле Израиля над судном с Гретой Тунберг

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израильские военные взяли под контроль направлявшееся в сектор Газа судно Madleen, на борту которого находится активистка Грета Тунберг, сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

На борт судна поднялись военнослужащие. Лодка «благополучно направляется» в Израиль, отметили в ведомстве. Пассажиров Madleen отправят в родные страны, добавили в МИДе.

Дипломаты подчеркнули, что Тунберг вместе с соратниками пыталась «устроить медиа-провокацию», а целью команды было «привлечение внимания».

По данным ведомства, на борту судна небольшое количество гуманитарное помощи.

Команда судна с Гретой Тунберг заявила о высадке израильских сил на борт
Политика
Команда судна Madleen

Судно Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы», основанной в 2010 году и объединяющей организации, которые критикуют «незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид» в секторе Газа.

В начале июня судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилиив. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. В ночь на 9 июня коалиция сообщила о высадке израильских сил на борт.

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Дарья Беспалько
Израиль Грета Тунберг сектор Газа
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