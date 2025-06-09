МИД заявил о контроле Израиля над судном с Гретой Тунберг
Израильские военные взяли под контроль направлявшееся в сектор Газа судно Madleen, на борту которого находится активистка Грета Тунберг, сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.
На борт судна поднялись военнослужащие. Лодка «благополучно направляется» в Израиль, отметили в ведомстве. Пассажиров Madleen отправят в родные страны, добавили в МИДе.
Дипломаты подчеркнули, что Тунберг вместе с соратниками пыталась «устроить медиа-провокацию», а целью команды было «привлечение внимания».
По данным ведомства, на борту судна небольшое количество гуманитарное помощи.
Судно Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы», основанной в 2010 году и объединяющей организации, которые критикуют «незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид» в секторе Газа.
В начале июня судно с 12 активистами на борту, включая Тунберг, отчалило от Сицилиив. Команда намеревалась доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды.
Глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. В ночь на 9 июня коалиция сообщила о высадке израильских сил на борт.
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