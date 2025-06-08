Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа, заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.
«Я дал указание ЦАХАЛ действовать так, чтобы судно Madleen не достигло Газы. Грете-антисемитке и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы», — сказал Кац (цитата по The Jerusalem Post).
Как уточнил источник издания, судно должно прибыть к побережью Газы в течение 48 часов.
Судно Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы», основанной в 2010 году и объединяющей организации, которые критикуют «незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид» в секторе Газа. На его борту находятся 12 активистов, среди которых — Тунберг. Madleen отчалило от Сицилии 1 июня, писало Yeni Safak. По данным коалиции, судно везет гуманитарную помощь в палестинский анклав: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды, медицинские принадлежности, костыли и протезы.
согласился возобновить поставки гуманитарной помощи, которая была прекращена в марте.
В ЕС грозили пересмотром отношений с Израилем из-за блокады Газы. Во Всемирной организации здравоохранения называли сложившуюся в анклаве ситуацию «одним из самых страшных кризисов голода в мире».
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