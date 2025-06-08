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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы

Минобороны Израиля призвало «флотилию Греты Тунберг» повернуть назад от Газы
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Судно Madleen с активисткой и гуманитарной помощью на борту в течение 48 часов должно прибыть к сектору Газа, пишет JPost. Глава Минобороны Израиля призвал «флотилию» развернуться и пообещал, что она не достигнет анклава
Грета Тунберг с частью экипажа судна Madleen во время пресс-конференции до отплытия в Газу, Сан-Джованни-Ли, Италия, 1 июня 2025 года
Грета Тунберг с частью экипажа судна Madleen во время пресс-конференции до отплытия в Газу, Сан-Джованни-Ли, Италия, 1 июня 2025 года (Фото: Enriquez / ROPI / Zuma / ТАСС)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа, заявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

«Я дал указание ЦАХАЛ действовать так, чтобы судно Madleen не достигло Газы. Грете-антисемитке и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы», — сказал Кац (цитата по The Jerusalem Post).

Как уточнил источник издания, судно должно прибыть к побережью Газы в течение 48 часов.

Судно Madleen относится к коалиции «Флотилия свободы», основанной в 2010 году и объединяющей организации, которые критикуют «незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид» в секторе Газа. На его борту находятся 12 активистов, среди которых — Тунберг. Madleen отчалило от Сицилии 1 июня, писало Yeni Safak. По данным коалиции, судно везет гуманитарную помощь в палестинский анклав: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды, медицинские принадлежности, костыли и протезы.

ЦАХАЛ ввела в Газу все регулярные пехотные и бронетанковые бригады
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Фото:Amir Levy / Getty Images
Израиль начал военную операцию в секторе Газа в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 попали в заложники. В прошлом месяце израильское правительство одобрило план о полной ликвидации ХАМАС и возвращении заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился возобновить поставки гуманитарной помощи, которая была прекращена в марте.

В ЕС грозили пересмотром отношений с Израилем из-за блокады Газы. Во Всемирной организации здравоохранения называли сложившуюся в анклаве ситуацию «одним из самых страшных кризисов голода в мире».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина сектор Газа ЦАХАЛ Грета Тунберг гуманитарная помощь
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