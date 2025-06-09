«Флотилия свободы»: на идущее в Газу судно с Гретой Тунберг напали силы Израиля

Команда судна с Гретой Тунберг заявила о высадке израильских сил на борт

Судно с активистами двигалось в сторону сектора Газа, Израиль обещал не допустить их в анклав. Тунберг сообщила, что корабль перехватили и несколько волонтеров, в том числе она, были «похищены» израильскими силами

Команда судна Madleen (Фото: FFC_official_channel / Telegram)

На судно Madleen, которое относится к коалиции «Флотилия свободы», движется к сектору Газа и на борту которого находится активистка Грета Тунберг, высадились израильские силы, говорится в телеграм-канале коалиции.

Коалиция также написала в Telegram о «похищении» израильскими силами четырех волонтеров — Тунберг, гражданки Швеции, французов Ревы Виара и Яниса Мамди, турка Суяба Орду, бразильца Тьяго Авилы и др.

Тунберг говорит на видео: «мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее».

До этого команда сообщала, что над Madleen кружили коптеры.

«Флотилия свободы» была основана в 2010 году, она объединяет организации, которые критикуют «незаконную, длящуюся десятилетиями блокаду и продолжающийся геноцид» в секторе Газа. Всего на его борту находятся 12 активистов.

ВМС Израиля ранее приказало Madleen изменить курс из-за приближения к «запретной зоне», цитирует The Times of Israel заявление МИД страны. Газета со ссылкой на видео, где зафиксировано общение команды Madleen и ВМС, пишет, что солдаты через громкоговоритель объявили экипажу: «Морская зона вблизи побережья Газы закрыта для судоходства в рамках законной морской блокады» и что доставить гуманитарную помощь можно через израильский город Ашдод на средиземноморском побережье.

8 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что дал указание армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа. «Грете-антисемитке и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы», — сказал он.

Судно везет в палестинский анклав гуманитарную помощь: детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды, медицинские принадлежности, костыли и протезы.