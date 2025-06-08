В МЧС сообщили об опасности формирования смерчей в Москве

В Москве в ночь на понедельник возникла опасность формирования смерчей, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

По информации ведомства, неблагоприятные погодные условия в городе сохранятся до 3:00 мск 9 июня. В эти часы в столице прогнозируют сильные дождь и грозу.

«Местами по Москве сохранится <...> сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с. Есть вероятность формирования смерчей», — говорится в сообщении.

8 июня во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В этом районе выпало до 54 мм осадков, уточнил Леус.

В некоторых других районах Москвы зафиксировали от 15 до 34% от июньской нормы, отметил синоптик.

По словам специалиста, сильные дожди и понижение температуры в ночь на 9 июня вызовет туманы в столице и области.

«Обилие влаги <...> при понижении температуры <...> станет причиной образования в Москве и Подмосковье очаговых туманов с видимостью 500-800 метров», — написал Леус.

8 июня в столице и области прошел сильный ливень с грозой. Днем во время грозы в Останкинскую башню попала молния, а в аэропорту Внуково из-за сильного дождя подтопило терминал. На юге Москвы мужчину засосало в решетку ливневой канализации, его спасли сотрудники МЧС.