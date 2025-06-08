В Москве мужчину засосало в решетку канализации после сильного ливня
В Москве спасатели освободили мужчину, которого засосало в решетку ливневой канализации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичном управлении МЧС.
«Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра», — сказал собеседник агентства.
По информации телеграм-канала SHOT, инцидент произошел на юге Москвы в районе Пролетарского проспекта. Очевидцы удерживали мужчину возле коллектора до приезда спасателей, чтобы его не унесло течением.
Как пишет SHOT, пострадавший является сотрудником парка — в момент очистки ливневок его затянуло течением и стало уносить. Мужчине удалось выбраться с помощью прибывших к месту происшествия спасателей, которые протянули ему трос.
До конца воскресенья, 8 июня, в Москве сохраняется ливневая погода с грозой и градом.
Днем во время грозы в Останкинскую башню попала молния, а в аэропорту Внуково из-за сильного ливня подтопило терминал.
Власти столицы порекомендовали москвичам воздержаться от прогулок на улице, а также не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов