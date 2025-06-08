В Москве мужчину засосало в решетку канализации после сильного ливня

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве спасатели освободили мужчину, которого засосало в решетку ливневой канализации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в столичном управлении МЧС.

«Человека засосало в ливневую решетку. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями мужчина был деблокирован из ливневой решетки и передан медикам для осмотра», — сказал собеседник агентства.

По информации телеграм-канала SHOT, инцидент произошел на юге Москвы в районе Пролетарского проспекта. Очевидцы удерживали мужчину возле коллектора до приезда спасателей, чтобы его не унесло течением.

Как пишет SHOT, пострадавший является сотрудником парка — в момент очистки ливневок его затянуло течением и стало уносить. Мужчине удалось выбраться с помощью прибывших к месту происшествия спасателей, которые протянули ему трос.

До конца воскресенья, 8 июня, в Москве сохраняется ливневая погода с грозой и градом.

Днем во время грозы в Останкинскую башню попала молния, а в аэропорту Внуково из-за сильного ливня подтопило терминал.

Власти столицы порекомендовали москвичам воздержаться от прогулок на улице, а также не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.