Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение

Из-за пожара на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковном Пушкино полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе, сообщает «Мострансавто».

«Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на пересечении Ивантеевского и Ярославского шоссе перекрыто с 19:46 мск.

Пожар на складе произошел вечером 7 июня. Его площадь увеличилась с 8,1 тыс. кв. м. до 21 тыс., огонь перешел на соседнее здание, сообщало МЧС. К 22:27 мск возгорание локализовали.

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