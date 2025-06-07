Из-за пожара на складе в Подмосковье перекрыли движение
Из-за пожара на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковном Пушкино полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе, сообщает «Мострансавто».
«Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты», — говорится в публикации в телеграм-канале.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на пересечении Ивантеевского и Ярославского шоссе перекрыто с 19:46 мск.
Пожар на складе произошел вечером 7 июня. Его площадь увеличилась с 8,1 тыс. кв. м. до 21 тыс., огонь перешел на соседнее здание, сообщало МЧС. К 22:27 мск возгорание локализовали.
Материал дополняется.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов