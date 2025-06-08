Командира танкового полка Дараева представили к званию Героя России
Командир танкового полка Евгений Дараев, чье подразделение участвует в наступлении на территории Днепропетровской области, представлен к званию Героя России. Об этом сообщил командир танковой дивизии генерал-майор Александр Нилов в эфире телеканала «Россия 1».
«Командир полка [Евгений Дараев] отличается своими нестандартными действиями, освободил больше всех в дивизии населенных пунктов. <...> Представил его к званию Героя России», — заявил Нилов. Одобрить это решение должен президент.
Днем 8 июня Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
В конце мая президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой. В феврале Болилая, находясь на передовой, закрыла собой от осколков раненого солдата, получив при этом тяжелые ранения.
Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Удостоенным вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», а на их родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. Решение о награждении принимает глава государства на основании представления федеральных органов исполнительной власти или предложения комиссии при президенте по государственным наградам.
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