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Военная операция на Украине ,  
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Командира танкового полка Дараева представили к званию Героя России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Командир танкового полка Евгений Дараев, чье подразделение участвует в наступлении на территории Днепропетровской области, представлен к званию Героя России. Об этом сообщил командир танковой дивизии генерал-майор Александр Нилов в эфире телеканала «Россия 1».

«Командир полка [Евгений Дараев] отличается своими нестандартными действиями, освободил больше всех в дивизии населенных пунктов. <...> Представил его к званию Героя России», — заявил Нилов. Одобрить это решение должен президент.

Днем 8 июня Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В конце мая президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой. В феврале Болилая, находясь на передовой, закрыла собой от осколков раненого солдата, получив при этом тяжелые ранения.

Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Удостоенным вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», а на их родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. Решение о награждении принимает глава государства на основании представления федеральных органов исполнительной власти или предложения комиссии при президенте по государственным наградам.

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Плугина Ирина
Днепропетровская область Герой России Военная операция на Украине командир
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