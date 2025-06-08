Аэропорт Внуково восстановил нарушенную из-за сильного ливня работу
Столичный аэропорт Внуково восстановил нарушенную из-за сильного ливня работу. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию», — говорится в сообщении.
По информации представителей аэропорта, из-за грозы и порывов сильного ветра на запасные аэродромы в районе 18:00 мск были перенаправлены четыре рейса.
Днем 8 июня один из пассажирских терминалов аэропорта Внуково подтопило из-за мощного ливня, обрушившегося на Москву. В результате непогоды была частично повреждена кровля, что привело к подтоплению внутри терминала.
Все службы воздушной гавани были переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды, а в расписание некоторых рейсов были внесены изменения.
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