В Мелитополе и нескольких районах Энергодара пропал свет после атак ВСУ
В Запорожской области в результате обстрелов ВСУ остались без электричества Мелитополь и несколько районов Энергодара. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области: Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах, части районов Энергодара», — говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что восстановление системы электроснабжения будет продолжаться в поэтапном режиме.
Менее чем через полчаса Балицкий опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится, что электроснабжение в регионе восстанавливается.
Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без света в результате массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергоснабжения регионов поздним вечером 4 июня.
Ранее, 2 июня, Запорожская область также подвергалась атакам, во время которых было повреждено высоковольтное оборудование, на следующий день электросеть была восстановлена.
В ночь на 5 июня в результате ударов ВСУ по подстанции в Херсонской области без света и воды остались 120 тыс. человек. Повреждения зафиксировали в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачикского и Нижнесерогозского муниципальных округов. К вечеру того же дня глава региона Владимир Сальдо сообщил о восстановлении электроснабжения в Ивановском, Геническом, Нижнесерогозском, Новотроицком и Горностаевском муниципальных округах.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов