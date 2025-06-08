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Военная операция на Украине ,  
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В Мелитополе и нескольких районах Энергодара пропал свет после атак ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Запорожской области в результате обстрелов ВСУ остались без электричества Мелитополь и несколько районов Энергодара. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Отсутствует электроснабжение в части населенных пунктов Запорожской области: Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах, части районов Энергодара», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что восстановление системы электроснабжения будет продолжаться в поэтапном режиме.

Менее чем через полчаса Балицкий опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится, что электроснабжение в регионе восстанавливается.

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Фото:JU.STOCKER / Shutterstock

Несколько населенных пунктов Запорожской области остались без света в результате массированной атаки украинских беспилотников на объекты энергоснабжения регионов поздним вечером 4 июня.

Ранее, 2 июня, Запорожская область также подвергалась атакам, во время которых было повреждено высоковольтное оборудование, на следующий день электросеть была восстановлена.

В ночь на 5 июня в результате ударов ВСУ по подстанции в Херсонской области без света и воды остались 120 тыс. человек. Повреждения зафиксировали в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачикского и Нижнесерогозского муниципальных округов. К вечеру того же дня глава региона Владимир Сальдо сообщил о восстановлении электроснабжения в Ивановском, Геническом, Нижнесерогозском, Новотроицком и Горностаевском муниципальных округах.

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Плугина Ирина
Евгений Балицкий Запорожская область нарушение электроснабжения ВСУ
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