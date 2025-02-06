 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Театральное дело ,  
0 

Евгению Беркович этапировали в Костромскую область

Сюжет
Театральное дело
Беркович находится в ИК № 3 в Костромской области, но «ее пока не видели», сообщили адвокаты. Режиссера приговорили к пяти годам и семи месяцам по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист — Ясный сокол», она не признала вину
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области, сообщили ее адвокаты.

Как уточнили адвокаты Беркович в беседе с РБК, «ее пока не видели, но, по имеющимся сведениям, она находится там».

4 февраля адвокат режиссера Ксения Карпинская рассказала РБК, что Беркович была отправлена в колонию во время визита ее защитников. Однако в какую именно ИК — оставалось неизвестным.

Беркович приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма в пьесе «Финист — Ясный сокол». Ее сценарист Светлана Петрийчук получила пять лет и десять месяцев колонии. Изначально 2-й Западный окружной военный суд приговорил фигуранток «театрального дела» к шести годам каждую, этот срок запрашивало гособвинение.

«Финист — Ясный сокол» был написан в 2019 году. Главной героиней пьесы является девушка Марьюшка, которая познакомилась в интернете с мужчиной из Сирии, влюбилась и планировала переехать к нему для создания семьи. Однако тот оказался террористом, и девушку приговорили к семи годам колонии. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Материал дополняется

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Россия Костромская область Евгения Беркович исправительная колония оправдание терроризма
Материалы по теме
Защита Беркович и Петрийчук обжалует определение апелляционной инстанции
Политика
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук
Политика
Беркович и Петрийчук попросили военный суд отменить приговор за спектакль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилосьНедвижимость, 18:26
Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезлиОбщество, 18:18
Ученые назвали самые проблемные точки российской наукиОбщество, 18:17
Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузовОбщество, 18:16
The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионовСпорт, 18:02
МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в ИталииСпорт, 17:54
Путин пошутил про возможность отправить коров на МарсОбщество, 17:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Район бурного спроса. Где Forma построит новый проектНедвижимость, 17:45
У вас 3 месяца. Роскомнадзор ужесточает контроль за персональными даннымиPro, 17:45
В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе городаОбщество, 17:44
Американская криптобиржа может знать создателя биткоина. Так ли этоКрипто, 17:43
Евгению Беркович этапировали в Костромскую областьПолитика, 17:42
СК рассказал, что купила внучка перед убийством экс-мэра СамарыОбщество, 17:31
ЦБ снизил курс доллара на ₽1, евро — на ₽2, до минимумов с осени 2024-гоИнвестиции, 17:24