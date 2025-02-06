Евгению Беркович этапировали в Костромскую область
Театрального режиссера Евгению Беркович этапировали в исправительную колонию (ИК) № 3 в Костромской области, сообщили ее адвокаты.
Как уточнили адвокаты Беркович в беседе с РБК, «ее пока не видели, но, по имеющимся сведениям, она находится там».
4 февраля адвокат режиссера Ксения Карпинская рассказала РБК, что Беркович была отправлена в колонию во время визита ее защитников. Однако в какую именно ИК — оставалось неизвестным.
Беркович приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма в пьесе «Финист — Ясный сокол». Ее сценарист Светлана Петрийчук получила пять лет и десять месяцев колонии. Изначально 2-й Западный окружной военный суд приговорил фигуранток «театрального дела» к шести годам каждую, этот срок запрашивало гособвинение.
«Финист — Ясный сокол» был написан в 2019 году. Главной героиней пьесы является девушка Марьюшка, которая познакомилась в интернете с мужчиной из Сирии, влюбилась и планировала переехать к нему для создания семьи. Однако тот оказался террористом, и девушку приговорили к семи годам колонии. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
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