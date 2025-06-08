Москвичам посоветовали сидеть дома из-за ливня и грозы
В Москве ливни, гроза и град, власти порекомендовали воздержаться от прогулок на улице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
Кроме того, в непогоду не стоит прятаться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили, предупредили в комплексе. До конца воскресенья в столице местами будут фиксировать «очень сильный дождь», ливень, грозу, град. «При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20–25 м/с», — отметили в организации.
О том, что в Москве пройдут кратковременные ливни, местами грозы в сопровождении шквалистого ветра, а также град, сообщил утром специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
Температура воздуха в столице колеблется между +28 и +30, писал синоптик. Он также предупредил о кратковременных дождях и грозах в понедельник, 9 июня.
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