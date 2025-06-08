Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун-МД»
Над акваторией Черного моря сбита украинская управляемая ракета «Нептун-МД», сообщила пресс-служба Минобороны.
Кроме того, по данным ведомства, с 11:40 до 14:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа — по одному дрону над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым.
Информация о пострадавших и повреждениях не приводится.
«Нептун-МД» — модификация украинской крылатой ракеты «Нептун». «Нептун» способен развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280–300 км. Ее ближайшими аналогами являются российские ракеты Х-35 и Х-35У.
Сигнал ракетной опасности объявили по всему Краснодарскому краю в 12:40 мск. До этого ракетная опасность действовала в Крыму.
Двумя днями ранее, 6 июня, над Черным морем сбили три украинских ракеты «Нептун-МД».
Власти региона регулярно оповещают о ракетной опасности. В ночь на 4 июня она действовала на побережье Черного моря три часа.
В конце мая ракетная опасность вводилась на Черноморском побережье приблизительно на 15 минут.
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