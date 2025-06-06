Над Черным морем сбили три украинские ракеты «Нептун МД»
Три украинские управляемые ракеты были уничтожены над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
Название «Нептун» носят украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280–300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.
Военное ведомство также сообщило об уничтожении за ночь 174 украинских беспилотников в российских регионах. Их сбили над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.
В предыдущий раз Минобороны отчиталось об уничтожении «Нептун-МД» в начале мая. Тогда средства ПВО сбили три управляемые ракеты над Черным морем.
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