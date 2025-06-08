«Авито» рассказала о росте популярности профессии сапожника в России

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Сапожники стали самыми востребованными специалистами в сфере легкой промышленности в России весной 2025 года, сообщили РБК в пресс-службе «Авито».

Так, в постзимнем сезоне количество вакансий для обувных мастеров выросло на 67%. Средняя зарплата по рынку составила 81 009 руб. Вакансий для портных стало на 30% больше, чем весной 2024 года, средняя зарплата у них достигает 140 668 руб.

В общей сложности спрос компаний на сотрудников в сфере легкой промышленности за 2024 год увеличился более чем в два раза (+129%).

Увеличение числа вакансий произошло на фоне повышенного интереса россиян к отечественным брендам одежды, сказали в «Авито». В топ-5 самых покупаемых брендов по доле продаж весной 2025 года вошли Lime (+44%), а также массмаркет-марки Zarina (+25%), Gloria Jeans (+32%), Befree (+20%) и O'stin (+16%).

С весны 2024 года более чем в четыре раза (+321%) увеличились продажи московского бренда Planta Rosa, на 63% — у slow fashion бренда Unique Fabric, чье производство расположено в Санкт-Петербурге.

Slow fashion — это направление в моде, ориентированное на качество, долговечность одежды, натуральность тканей, экологию, минимализм. Противоположность — fast fashion, которая нацелена на массовое производство дешевой одежды.

Популярность растет также и у российских брендов Gate31 (+26%), Brusnika (+21%) и Charuel (+8%). При этом в мужском сегменте все больше покупателей отдают предпочтение таким маркам, как Kanzler (+22%) и Henderson (+15%), рассказали в «Авито».