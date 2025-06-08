Иностранных журналистов допустили в район обмена телами с Украиной
Зарубежные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели холодильные камеры с телами солдат ВСУ, которые Россия подготовила к передаче украинской стороне, сообщает «РИА Новости».
Среди прибывших — французские, арабские, итальянские, нидерландские, немецкие, латиноамериканские корреспонденты и съемочные группы, уточняет ТАСС. На кадрах, отснятых агентством, видны длинные белые фуры МЧС России. Чтобы журналисты могли убедиться в содержимом, рефрижераторы грузовиков открыли. Сквозь поваливший изнутри пар можно разглядеть большие белые пакеты.
На переговорах Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле стороны договорились в том числе обменяться телами погибших.
Утром 8 июня Минобороны России сообщило о доставке первой партии из 1212 тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. Россия ждет подтверждения от Украины, что их передача состоится, сообщили в оборонном ведомстве.
В субботу, 7 июня, помощник президента Владимир Мединский уже сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла прием тел и обмен пленными на неопределенный срок. В Киеве сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».
Мединский до этого сказал, что Украина получила первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь». Он отметил, что российская контактная группа находится «в полной готовности» и призвал международные ТВ-каналы, информагентства и корреспондентов «приехать и убедиться лично, что все так и есть».
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов