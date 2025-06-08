Экипаж танка «Алеша» попал в базу «Миротворец»
Карточки членов экипажа танка «Алеша» появились в украинской базе «Миротворец», где публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».
В состав экипажа танка «Алеша» входили Александр Леваков, Алексей Неустроев, Филипп Евсеев, а также командир Расим Баксиков.
30 июля 2023 года глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, на котором российский танк остановил колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Наблюдавший за боем военный рассказал, что в бою принимали участие восемь украинских боевых машин, три из них вывели из строя. Как уточняла «Звезда», имя российского танка — «Алеша».
Минобороны России представило к госнаградам экипаж «Алеши». Пушилин наградил военных звездами Героя ДНР.
Сайт «Миротворец» создали в 2014 году. В России он заблокирован по решению суда.
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