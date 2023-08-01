Шойгу представил к госнаградам экипаж остановившего атаку ВСУ танка

Экипаж танка, который остановил атаку колонны ВСУ, представили к государственным наградам, сообщает Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны уточнили, что бой произошел в июне 2023 года.

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30 июля врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж этого танка. «С учетом того что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей республики, с учетом героизма экипажа танка считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой народной республики», — написал тогда Пушилин.

На видеозаписи, которую прикреплял к посту Пушилин, видно, как танк и техника противника постепенно сближаются, а военные наблюдают за этим через камеру дрона.

Один из них сообщает своим сослуживцам, что на поле «один наш», а другие военные отмечают, что там же находятся восемь единиц техники. Затем на поле начинается стрельба, на кадрах виден дым от взрывов, после чего российский танк отъезжает с поля боя, на котором осталась разбитая украинская техника.

«РИА Новости» сообщало, что бой шел на времевском направлении. Свое название оно получило по имени времевского выступа, который расположен на стыке ДНР и Запорожской области.