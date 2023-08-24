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Военная операция на Украине ,  
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Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»

Путин принял в Кремле экипаж танка «Алеша»
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»
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Президент Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша», который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ на запорожском направлении.

Члены экипажа — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и командир дивизии генерал-майор Игорь Кузьменков.

Накануне Путин наградил их званиями Героев России. Он отметил, что экипаж не только победил в бою, но и спас товарищей из подбитого танка.

30 июля глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео с запорожского направления, на котором российский танк останавливает атаку украинской техники, и пообещал представить к наградам экипаж российской машины.

Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»

Бой происходил в районе времевского выступа, который расположен на стыке ДНР и Запорожской области. На видео видно, как танк и восемь единиц техники ВСУ постепенно сближаются, а военные наблюдают за этим с помощью дрона. В итоге экипажу танка удалось разгромить наступающую колонну украинских сил. Позже в Минобороны уточнили, что российская машина уничтожила два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять БТР MaxxPro американского производства вместе с десантом.

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Позже телеканал «Звезда» сообщил, что танк имеет личное наименование «Алеша». 1 августа министр обороны Сергей Шойгу представил экипаж танка к госнаградам.

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