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Политика ,  
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Отец Илона Маска рассказал о восхищении своей семьи Путиным

Семья американского миллиардера и куратора Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска восхищается президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью BBC отец предпринимателя, Эррол Маск.

«Очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — отметил отец бизнесмена.

Эррол Маск заявил, что российский президент всегда выглядит спокойно и уверенно, и «является примером сильного лидера».

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Бизнес
Илон Маск

В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин выразил мнение, что предприниматель Илон Маск — умный человек, который будет поступать так, как считает нужным, и остановить его невозможно. Комментируя работу Маска, в частности его компанию Neuralink (американская нейротехнологическая компания), которая впервые вживила беспроводной чип в мозг человека, Путин подчеркнул, что с ним нужно будет найти общий язык.

«Я думаю, Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным», — отметил российский президент.

В октябре 2024 года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц США сообщила, что Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России, а их обсуждения затрагивают деловую и геополитическую напряженность.

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