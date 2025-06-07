Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализовали на 21 тыс. кв. м

Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Возгорание на территории склада в подмосковном Пушкино локализовано, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Ранее в ведомстве сообщили, что на территории горящего склада обрушилась кровля на площади 13 тыс. кв. м. По последним данным, в тушении пожара принимают участие 100 пожарных и 27 единиц техники.

В помещении хранились горючие жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Площадь пожара составила 21 тыс. кв. м. Кроме того, в МЧС сообщили, что огонь перешел на соседнее здание.

«Мострансавто» предупредило, что из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.

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