Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Возгорание на территории склада в подмосковном Пушкино локализовано, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.
Ранее в ведомстве сообщили, что на территории горящего склада обрушилась кровля на площади 13 тыс. кв. м. По последним данным, в тушении пожара принимают участие 100 пожарных и 27 единиц техники.
В помещении хранились горючие жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.
Площадь пожара составила 21 тыс. кв. м. Кроме того, в МЧС сообщили, что огонь перешел на соседнее здание.
«Мострансавто» предупредило, что из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.
Телеграм-канал SHOT пишет, что семеро сотрудников горящего склада не выходят на связь. По информации телеканала РЕН ТВ, при пожаре пострадал один человек, он получил тепловой удар. «112» сообщает о трех пострадавших, двоих из которых госпитализировали с ожогами.
Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
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