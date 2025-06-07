Как выглядит колонна с телами украинских военных на обмен. Видео

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Первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он уточнил, что в район обмена уже доставили 1212 тел украинских солдат, ожидается передача еще более 6 тыс. тел.

Позже эту информацию подтвердил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Он добавил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров представителей Москвы и Киева. По его результатам Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 мая. Тогда Киев получил тела 909 солдат, а Россия — 34.