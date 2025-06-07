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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило, что причина переноса обмена с Киевом неизвестна

Минобороны: причина затягивания обмена пленными и телами с Украиной неизвестна
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны заявило, что причина переноса обмена с Киевом неизвестна
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Причина затягивания Украиной сроков обмена пленными и погибшими неизвестна, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.

«До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли. Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам не известна», — сказал Фомин.

Он добавил, что Минобороны заблаговременно довело предложения насчет обмена до украинской стороны. Также ведомство направило сотрудников российской контактной группы на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов.

Кроме того, Фомин выразил надежду на то, что власти Украины в ближайшее время смогут принять решение о начале обмена.

После переговоров представителей России и Украины в Стамбуле 2 июня глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.

Стороны также договорились о масштабном обмене военнопленными.

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Ранее 7 июня Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла приемку тел и обмен пленными на неопределенный срок.

Позже в Киеве сообщили о продолжении подготовки к обмену. В сообщении говорится, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу». Украина «предоставила соответствующие комментарии» и ждет следующий шаг от России.

Также в штабе заявили, что конкретная дата передачи тел погибших не была согласована. Действия России по началу их возврата украинская сторона назвала односторонними. Представитель штаба Петр Яценко сообщил, что обмен пленными и возврат тел перенесены на следующую неделю.

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Евгений Вахляев
Украина Россия Минобороны Военная операция на Украине обмен телами обмен пленными
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