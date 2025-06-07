Мединский объяснил, почему Украине следует принять тела военных сегодня
Для Киева было бы правильным шагом принять тела своих погибших военных 7 июня, так как это совпало бы с родительской субботой, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский в своем телеграм-канале.
«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — написал Мединский.
Мединский подчеркнул, что в родительскую субботу православные верующие молятся обо всех усопших, не деля их на своих и чужих.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров представителей Москвы и Киева. По его результатам Мединский заявил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст тела 6 тыс. погибших украинских военных и примет тела российских солдат при наличии их у Украины. Глава украинской делегации Рустем Умеров также анонсировал передачу 6 тыс. тел российских военных.
Также стороны договорились о масштабном обмене военнопленными.
Ранее 7 июня Мединский сообщил, что первая партия тел погибших украинских солдат прибыла в район обмена, однако Украина перенесла приемку тел на неопределенное время.
Позже украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не подтвердил возвращение тел погибших и начало обмена военнопленными. В штабе заявили, что конкретная дата возвращения тел погибших не была согласована. Действия России по началу их возврата украинская сторона назвала односторонними.
Представитель штаба Петр Яценко сообщил, что обмен пленными и возврат тел перенесены на следующую неделю, сообщала Би-би-си.
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