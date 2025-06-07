WSJ узнала, что ссора Трампа и Маска может помешать стартапу xAI

Конфликт между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом может осложнить привлечение компанией xAI $5 млрд за счет размещения долговых бумаг, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет WSJ, Morgan Stanley (один из крупнейших финансовых холдингов в мире, занимающийся инвестиционным банкингом) организует выпуск долговых обязательств компании xAI (стартап Маска, развивающий информационную инфраструктуру искусственного интеллекта), средства от которых пойдут на развитие дата-центров и поддержку чатбота Grok.

Однако после публичных перепалок Маска и Трампа на фоне обвинений и угроз акции компаний Маска, включая Tesla, упали, а стоимость долгов снизилась.

«Morgan Stanley рассчитывала продать долг по цене около 100 центов за доллар, но после конфликта цена снизилась до 95 центов и к пятнице поднялась до 97», — сообщили WSJ в отрасли, предположив, что из-за этого банку возможно придется повысить процентную ставку или предложить скидки по облигациям xAI, чтобы завершить сделку.

xAI также готовит продажу акций на $300 млн при оценке компании в $113 млрд. Компания быстро расходует средства и зафиксировала убыток в $341 млн за первый квартал, однако ожидает выйти на безубыточность в ближайшие годы, отмечает WSJ.

В июле 2023 года Маск представил компанию xAI, которая будет заниматься разработкой модели искусственного интеллекта.

На сайте xAI указано, что цель компании — «понять истинную природу вселенной». При этом компания не входит в структуру X Corp., но будет тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими предприятиями Маска для достижения своей миссии.

В команде xAI работают специалисты, ранее сотрудничавшие с DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, включая разработчиков чат-ботов GPT-3.5 и GPT-4, а также системы искусственного интеллекта AlphaCode.