Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников

Фото: Минобороны России

В ночь на 6 июня в Шолоховском районе Ростовской области средства ПВО отразили атаку беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. В ночь на 5 июня дежурные средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, из них 15 — над Ростовской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отражении атаки десяти беспилотников, летевших на столицу.



В Энгельсе (Саратовская область) повреждения получил жилой многоквартирный дом, никто не пострадал, рассказал губернатор Роман Бусаргин. Он не уточнил причину повреждения.