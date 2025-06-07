В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) возобновили работу и вновь принимают и выпускают рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и были сняты к 00:40 мск.
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу около 00:21 мск 7 июня.
Мэр Москвы Сергей Собянин около 00:30 мск сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве.
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