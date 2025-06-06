В аэропорту Самары приостановили прием и отправление самолетов
В самарском аэропорту Курумоч ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самара (Курумоч)», — говорится в сообщении.
В предыдущий раз ограничения в аэропорту Самары вводились днем 22 мая, они действовали около часа.
В ночь на 6 июня временные ограничения на прием и отправку рейсов вводились в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в аэропортах Саратова и Калуги.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отражении атаки десяти беспилотников, летевших на город.
В Энгельсе Саратовской области повреждения получил жилой многоквартирный дом, никто не пострадал, рассказал губернатор Роман Бусаргин. Он не уточнил причину повреждения. Также Бусаргин сообщил о возгорании на одном из промышленных предприятий в результате атаки беспилотника.
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