На подлете к Москве сбили пятый дрон за вечер
Еще один дрон сбили средства ПВО на подлете к столичному региону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это пятый дрон за этот вечер.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.
Об уничтожении четырех остальных БПЛА Собянин сообщал ранее 6 июня. Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский за вечер два раза вводили ограничения на прием и выпуск рейсов, последние продлились 20 минут, их сняли в 19:50, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. В аэропорту Калуга ввели те же меры в 19:35 по мск.
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