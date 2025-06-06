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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили пятый дрон за вечер

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Еще один дрон сбили средства ПВО на подлете к столичному региону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это пятый дрон за этот вечер.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов на подлете к Москве
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Об уничтожении четырех остальных БПЛА Собянин сообщал ранее 6 июня. Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский за вечер два раза вводили ограничения на прием и выпуск рейсов, последние продлились 20 минут, их сняли в 19:50, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. В аэропорту Калуга ввели те же меры в 19:35 по мск.

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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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