Прокуратура проверила блогера Литвина по делу о покупке военника

Прокуратура аннулировала решение об освобождении блогера Литвина от призыва на военную службу. Он сам заявил о покупке военного билета в 2021 году

Фото: ekaterina_mizulina / Telegram

Московская городская военная прокуратура аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина, заявила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Военный комиссар Москвы проинформирован о выявленных нарушениях. Отменены решения об освобождении Литвина от призыва на военную службу и зачислении в запас, а также присвоении ему воинского звания рядового», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в прокуратуру Москвы, обратился за комментарием к блогеру Михаилу Литвину.

Ранее блогер сам заявил в интервью, что купил военный билет. По словам Мизулиной, он приобрел его в 2021 году за 330 тыс. руб. В апреле 2025 года Мизулина пообещала направить соответствующее обращение в Генпрокуратуру c просьбой проверить этот факт.

Прокуратура установила, что Литвин «в нарушение закона о воинской обязанности и военной службе» был принят на воинский учет в военный комиссариат Измайловского района Москвы. Призывная комиссия там в 2018 году освободила блогера от призыва с установлением категории годности «В» — «ограниченно годен к военной службе» и зачислила его в запас.

Полиция проверила блогера на предмет преступления по ч.3 ст. 327 Уголовного кодекса (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), однако было отказано в возбуждении уголовного дела. Его передали в Измайловскую межрайонную прокуратуру Москвы.

Литвин — стример и блогер-миллионник. На его YouTube-канал подписаны около 13 млн человек, на его страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — более 15 млн.

У Литвина ранее уже были проблемы с законом. Так, в 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Литвина на полтора года и оштрафовал его на 300 тыс. руб. за нецензурную ругань в адрес официальных лиц матча, он также ударил судью Станислава Исаева. В 2024 году Литвина отправили под арест на 13 суток за драку с болельщиком в матче Медиалиги.