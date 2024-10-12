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Блогера Литвина задержали после нападения на болельщика медиаклуба Басты

В отношении Михаила Литвина составлен протокол о хулиганстве. Блогеру грозит до 15 суток ареста
Михаил Литвин
Михаил Литвин (Фото: Global Look Press)

Блогер Михаил Литвин, который является владельцем команды Медиалиги Lit Energy, задержан полицией после драки на матче Кубка лиги с ростовским СКА. Об этом «СЭ» сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

Ранее 12 октября во время матча со СКА Литвин подбежал к трибуне соперника и ударил фаната. После у трибун началась потасовка с участием фанатов и представителей команд, включая рэпера Басту (Василий Вакуленко), который владеет СКА.

«Он сейчас в отделе полиции. Он задержан за мелкое хулиганство. Думаю, что в начале следующей недели судебное разбирательство будет», — сказал Осипов.

Потасовка с участием Басты произошла на матче Медиалиги
Спорт
Баста

Согласно данным Telegram-канала 112, Литвин до суда будет находиться в изоляторе временного содержания. Блогеру грозит до 15 суток ареста. Фанату, которого ударил блогер, грозит до 15 суток ареста за оскорбительную кричалку.

Литвин также является стримером и блогером-миллионником. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — 15 млн.

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Василий Баста / Вакуленко фото

Василий Баста / Вакуленко

рэп-исполнитель, продюсер, автор песен
20 апреля 1980 года
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