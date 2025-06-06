Путин заявил о сотнях засланных Киевом в Россию беспилотников
Украинские военные сотнями засылают дроны на территорию России, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент призывал ускорить процесс создания нормативной базы по использования дронов. «Я понимаю, что сейчас все непросто сделать. Особенно в условиях СВО и когда противник сотнями засылает к нам беспилотники», — сказал Путин.
Российские власти регулярно сообщают о прилетах украинских дронов. Так, в ночь на 6 июня силы ПВО России сбили 174 беспилотника над страной, в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над столичным регионом и Крымом.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о десяти сбитых БПЛА, летевших в сторону столицы. О 46 перехваченных дронах сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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