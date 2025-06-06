Над Россией за ночь сбили 174 дрона

Над российскими регионами за ночь сбили 174 дрона, также над Черным морем перехватили три ракеты, сообщило Минобороны. В Саратовской и Тамбовской областях возникли пожары на предприятиях

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Россией 174 дрона, сообщает Минобороны.

Беспилотники перехватили над более чем десятью регионами. Атаки отразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также над столичным регионом и Крымом.

Кроме того, над акваторией Черного моря уничтожены три управляемые ракеты «Нептун-МД», добавило ведомство.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что над регионом за ночь сбили 46 дронов самолетного типа, пострадавших нет. Об отсутствии раненых написал и глава Рязанской области Павел Малков.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о двух сбитых дронах и трех пострадавших в результате атаки. В Калужской области обломки одного из сбитых аппаратов упали на дорогу — были незначительно повреждены четыре машины, пассажиры серьезных травм не получили, рассказывал губернатор Владимир Шапша.

В Энгельсе Саратовской области в результате атаки дронов поврежден многоквартирный дом на улице Тельмана, пострадавших нет, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, произошло возгорание на одном из промышленных предприятий города, предварительно также обошлось без раненых, добавил он.

Пожар из-за атаки дронов произошел и на одном из предприятий в Мичуринске Тамбовской области. Там пострадали три человека, их госпитализировали, заявил губернатор региона Евгений Первышов.

На фоне атак беспилотников ряд российских аэропортов приостанавливали прием и отправку рейсов. Ограничения вводились в столичных Внуково, Домодедово и Жуковском, аэропортах Калуги, Самары и Саратова.