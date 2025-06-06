Жители поврежденного из-за атаки дома в Энгельсе вернутся в квартиры

Фото: busargin_r / Telegram

В Энгельсе специалисты закончили осмотр поврежденного многоквартирного дома, жителям разрешат вернуться туда уже этим утром, заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

«Опасности нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Администрация Энгельсского района вместе с управляющей компанией запустят процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте «в постоянном режиме», добавил Бусаргин.

В ночь на 6 июня губернатор сообщил о повреждении многоквартирного дома в Энгельсе. Он не уточнил причину, но за полтора часа до этого Бусаргин рассказал об угрозе атаки беспилотников в регионе.

Позже губернатор региона рассказал, что в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. По предварительным данным, пострадавших нет.