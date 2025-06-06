 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители поврежденного из-за атаки дома в Энгельсе вернутся в квартиры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

В Энгельсе специалисты закончили осмотр поврежденного многоквартирного дома, жителям разрешат вернуться туда уже этим утром, заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

«Опасности нет», — написал он в телеграм-канале.

В Калужской области обломки БПЛА рухнули на машины с пассажирами
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

По словам губернатора, пострадавших нет.

Администрация Энгельсского района вместе с управляющей компанией запустят процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте «в постоянном режиме», добавил Бусаргин.

В ночь на 6 июня губернатор сообщил о повреждении многоквартирного дома в Энгельсе. Он не уточнил причину, но за полтора часа до этого Бусаргин рассказал об угрозе атаки беспилотников в регионе.

Позже губернатор региона рассказал, что в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне

Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»

Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены

На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело

Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград

В московском метро произошла драка. Видео

В Киеве мобилизованные устроили бунт. Видео

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа

В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео

«Дикость». Союз журналистов прокомментировал обыски с кувалдой в Ura.ru

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
эвакуация Энгельс повреждение атака дронов происшествия Саратовская область Роман Бусаргин
Материалы по теме
Над Россией за ночь сбили 174 дрона
Политика
Три человека пострадали в Тульской области при атаке БПЛА
Политика
Собянин сообщил о десяти сбитых дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 90,66 (+1,35) Инвестиции, 05 июн, 18:13 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 79,13 (+0,62) Инвестиции, 05 июн, 18:13
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Политика, 09:43
«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины» Экономика, 09:42
Названы округа Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье в мае Недвижимость, 09:41
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Politico узнала о подготовке разговора Трампа с Маском для деэскалации Политика, 09:25
Новый сбор 3% с рекламы: как избежать двойного налогаПодписка на РБК, 09:13
Краснов назвал «бездушием» отмену выплат семьям участников спецоперации Политика, 09:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Сборная России готовится к матчу с Нигерией. У кого дороже команда Спорт, 09:00
TACO-трейдинг: как инвесторы зарабатывают на «трусости» ТрампаПодписка на РБК, 09:00
Жители поврежденного из-за атаки дома в Энгельсе вернутся в квартиры Политика, 08:47
Топ IT-профессий с зарплатой до 400 тыс. рублей, о которых редко говорятПодписка на РБК, 08:42
Владелец KDL и Hadassah раскрыл планы предстоящего IPO Бизнес, 08:31
В Тамбовской области произошел пожар на предприятии из-за обломков дронов Политика, 08:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:15