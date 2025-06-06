Жители поврежденного из-за атаки дома в Энгельсе вернутся в квартиры
В Энгельсе специалисты закончили осмотр поврежденного многоквартирного дома, жителям разрешат вернуться туда уже этим утром, заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.
«Опасности нет», — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Администрация Энгельсского района вместе с управляющей компанией запустят процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте «в постоянном режиме», добавил Бусаргин.
В ночь на 6 июня губернатор сообщил о повреждении многоквартирного дома в Энгельсе. Он не уточнил причину, но за полтора часа до этого Бусаргин рассказал об угрозе атаки беспилотников в регионе.
Позже губернатор региона рассказал, что в результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В московском метро произошла драка. Видео
В Киеве мобилизованные устроили бунт. Видео
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео
«Дикость». Союз журналистов прокомментировал обыски с кувалдой в Ura.ru
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов