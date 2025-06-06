В Энгельсе загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА
На одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.
«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — написал он.
Бусаргин этой ночью сообщил о повреждении в Энгельсе жилого многоквартирного дома. Никто не пострадал.
Московский мэр Сергей Собянин написал об уничтожении десяти беспилотников, которые пытались атаковать столицу. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили отправку и прием самолетов по требованиям безопасности.
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