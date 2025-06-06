В Энгельсе загорелось промышленное предприятие из-за атаки БПЛА

Никто не пострадал, специалисты работают над ликвидацией последствий

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

На одном из промышленных предприятий в Энгельсе произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — написал он.

Бусаргин этой ночью сообщил о повреждении в Энгельсе жилого многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Московский мэр Сергей Собянин написал об уничтожении десяти беспилотников, которые пытались атаковать столицу. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский временно приостановили отправку и прием самолетов по требованиям безопасности.